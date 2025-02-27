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11:23, 27 февраля 2025Наука и техника

НАСА начнет поиск полезных ресурсов на Луне

НАСА: В рамках миссии IM-2 будет продемонстрирован поиск ресурсов на Луне
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Unsplash

В рамках недавно запущенной миссии IM-2 будет продемонстрирован поиск полезных ресурсов на Луне. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает издание SpaceNews.

В публикации обратили внимание на заявление заместителя администратора НАСА по науке Ники Фокс, сделанное на брифинге по IM-2. «Мы хотим показать, что можем найти ресурсы, которые уже существуют на Луне, для постоянного присутствия человека», — сказала менеджер.

По ее словам, район высадки модуля Nova-C (также известного как Athena) компании Intuitive Machines — плато Монс Мутон — является «научно стратегическим местом», поскольку оно выше окружающей местности, с кратерами, которые имеют постоянно затененные области. «Мы надеемся, что это предоставит возможности для необычной науки в необычных местах», — уточнила специалист.

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В сентябре SpaceNews сообщило, что орбитальный аппарат Lunar Trailblazer станет попутной нагрузкой миссии IM-2, включающей посадочный модуль Nova-C разработки компании Intuitive Machines.

Модуль Athena рассчитан на работу в течение одного лунного дня, который продлится около 10 земных суток, начиная с запланированной посадки 6 марта. На борту посадочного модуля Nova-C имеются два основных научных инструмента — бур Polar Resources Ice Mining Experiment 1 (PRIME-1) для поиска льда в лунном грунте и лазерный ретрорефлектор.

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