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18:32, 27 февраля 2025Экономика

Одна из самых дорогих IT-компаний мира стала еще богаче

FT: Nvidia смогла резко увеличить и прибыль, и продажи
Кирилл Луцюк

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Несмотря на то что в январе 2025 года акции одной из самых дорогих компаний мира резко обрушились, ей удалось стремительно увеличить и прибыль, и продажи. Об этом сообщило издание Financial Times.

По его данным, продажи выросли на 78 процентов в годовом исчислении, до 39,3 миллиарда долларов. Чистая прибыль увеличилась до 22,1 миллиарда долларов, что на 80 процентов больше, чем годом ранее. Предполагается, что выручка за текущий квартал составит около 43 миллиардов.

Издание напомнило, что за последние два года акции Nvidia были в числе наиболее прибыльных на Уолл-стрит, способствуя росту американского рынка. Однако рекордный рост акций пресекся в январе после того, как китайский стартап в области искусственного интеллекта DeepSeek заявил, что может обучать модели на менее продвинутых чипах, чем его конкуренты, такие как американская OpenAI.

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В настоящее время, однако, аналитики опасаются, что положение компании может ухудшиться из-за той торговой политики, которую взяли на вооружение в Белом доме. Потенциальные новые меры экспортного контроля и пошлины США могут серьезно повлиять на Nvidia. Ее представители опасаются, что действия президента США Дональда Трампа ослабят конкурентоспособность и подорвут инновации.

Ранее сообщалось, что в конце января Nvidia стала постепенно восстанавливать позиции на фондовом рынке, после того как ее акции обрушились на 17 процентов. Тогда причиной спада оказались результаты DeepSeek. Как следствие, состояние 500 самых богатых людей в мире сжалось на 108 миллиардов долларов. Больше прочих потерял гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг. Сама же Nvidia подешевела на 600 миллиардов.

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