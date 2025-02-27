Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:24, 27 февраля 2025Россия

Опубликовано фото из кабины российского военного самолета в первый день СВО

Aviahub показал фото из кабины российского военного самолета в первый день СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Telegram-канал Aviahub

Telegram-канал Aviahub показал фото из кабины российского военного самолета в первый день специальной военной операции.

«24.02.2022, первый боевой вылет», — говорится в публикации. Автор рассказал, что посадка происходила в «абсолютно нелетную погоду».

Администратор канала не уточнил, сделано ли фото им лично. В день третьей годовщины начала СВО он написал пост о том, что ровно три года назад выполнил первый боевой вылет, а также неоднократно показывал кадры с аэродромов и из кабины истребителя.

Ранее стало известно, что в России готовится целый пакет мер поддержки военных, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский

      Трамп назвал тяжелую задачу на Украине

      Трамп заявил о намерении добиться прекращения лидерства США в помощи НАТО

      Система ПВО сбила восемь беспилотников ВСУ над российскими регионами

      Очевидец рассказал о поведении блогера Венгалби перед задержанием сотрудниками ГИБДД

      Трамп назвал сделку по минералам страховочным механизмом для Украины

      Журналист рассказал о деталях убийства Листьева

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в купальнике с глубоким декольте

      Трамп открестился от своих слов про диктатора Зеленского

      Трамп выразил уверенность в слове Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше