Опубликовано фото из кабины российского военного самолета в первый день СВО

Aviahub показал фото из кабины российского военного самолета в первый день СВО

Telegram-канал Aviahub показал фото из кабины российского военного самолета в первый день специальной военной операции.

«24.02.2022, первый боевой вылет», — говорится в публикации. Автор рассказал, что посадка происходила в «абсолютно нелетную погоду».

Администратор канала не уточнил, сделано ли фото им лично. В день третьей годовщины начала СВО он написал пост о том, что ровно три года назад выполнил первый боевой вылет, а также неоднократно показывал кадры с аэродромов и из кабины истребителя.

Ранее стало известно, что в России готовится целый пакет мер поддержки военных, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.