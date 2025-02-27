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06:30, 27 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о готовящихся мерах поддержки вернувшихся с СВО военных

Депутат Бессараб: В России готовится пакет мер поддержки бойцов СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России готовится целый пакет мер поддержки военных, вернувшихся из зоны специальной военной операции (СВО), сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб. О готовящихся мерах депутат высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

«За этот период времени мы приняли уже 130 законов в отношении участников СВО, членов их семей по расширению социальных прав, гарантий, и последнее время особое внимание уделяется вопросу трудоустройства участников СВО. С этой целью вносятся соответствующие изменения в том числе в национальный проект "Кадры"», — рассказала она.

Для участников СВО и членов их семье предусмотрено профессиональное обучение, получение новой специальности как через социальный контракт, так и через поступление в ссузы и вузы. Кроме того, сегодня мы говорим о том, что на весь период службы сохраняется рабочее место, преимущественное право участника при ликвидации организации или при сокращении численности штата

Светланы Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

При этом она отметила, что профориентация участников СВО в ряде случаев может соответствовать их военной специальности: например, навык работы с дронами может быть полезен для трудоустройства в сфере сельского хозяйства, пояснила она.

«Кроме того, конечно, у нас есть ребята, которые получили ранения, заболевания, инвалидность, находясь в зоне СВО. Для таких ребят будет подготовлено рабочее место с учетом их особенностей по состоянию здоровье, на это выделены соответствующие средства в бюджете в РФ, и до 2030 года планируется 33 мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, предусмотрено субсидирование для работодателей, которые принимают на работу таких граждан», — заключила депутат.

Ранее сообщалось, что в России захотели внести изменения в закон для наследников бойцов СВО. Законопроект о сроке принятия наследства внесли в Госдуму.

Перед этим Володин заявил, что проект закона о признании бойцов в Курской области ветеранами боевых действий рассмотрят сразу по внесении.

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