Володин высказался о признании бойцов в Курской области ветеранами боевых действий

Спикер ГД Володин: Проект о бойцах в Курской области рассмотрят после внесения

Проект закона о признании бойцов в Курской области ветеранами боевых действий рассмотрят сразу по внесении. Так об инициативе высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

По словам парламентария, рассмотрение произойдет «незамедлительно». На какой стадии находится разработка законопроекта, Володин не уточнил.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря заверил, что участники военных действий в Курской области получат все причитающиеся выплаты. Глава государства отметил, что ему жаль, что защитники Курской области получают не такие суммы, как участники спецоперации.

Следом за Путиным об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.