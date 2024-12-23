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16:32, 23 декабря 2024Россия

Мишустин заявил о приравнивании выплат военным в Курской области к участникам СВО

Мишустин: бойцы под Курском будут получать выплаты наравне с участниками СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Военнослужащие, принимающие участие в боях в Курской области, будут получать выплаты наравне с участниками специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, чьи слова приводит ТАСС.

«Президент подчеркнул необходимость установить такие же выплаты, какие получают участники специальной военной операции», — сказал премьер.

Все соответствующие документы уже подготовили и подписали, добавил политик.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря заверил, что участники военных действий в Курской области получат все причитающиеся выплаты. Глава государства отметил, что ему жаль, что защитники Курской области получают не такие суммы, как участники спецоперации.

Он также поручил министерству обороны ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников СВО.

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