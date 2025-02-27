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19:21, 27 февраля 2025Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту заметили НЛО во время полета

Пилоты летевшего из Санкт-Петербурга самолета заметили НЛО во время полета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилоты самолета российской авиакомпании с пассажирами на борту заметили неопознанный летающий объект (НЛО) во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Санкт-Петербурга в Челябинск Airbus A319 в четверг, 27 февраля. Практически сразу после вылета экипаж доложил о шаре серого цвета в небе.

На безопасность полета случившееся не повлияло. Об инциденте были оповещены органы противовоздушной обороны.

Ранее в следовавшем из Екатеринбурга в Москву пассажирском самолете российской авиакомпании возникла неисправность во время полета. Нештатная ситуация произошла во вторник, 25 февраля. Экипаж доложил о неисправности одной вычислительной системы.

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