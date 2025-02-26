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17:12, 26 февраля 2025Путешествия

В аэропорту Москвы объявили тревогу

В летевшем в Москву пассажирском самолете возникла неисправность во время полета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В летевшем из Екатеринбурга в Москву пассажирском самолете российской авиакомпании возникла неисправность во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла во вторник, 25 февраля. По данным источника, экипаж доложил о неработоспособности одной вычислительной системы.

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Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. В результате лайнер приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Отмечается, что в авиагавани была объявлена тревога.

Ранее следовавший в Уфу самолет российской авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в Братске. Инцидент произошел во вторник, 25 февраля, с направлявшимся из Иркутска Boeing-737. Примерно через 40 минут после вылета экипаж доложил о больной пассажирке на борту.

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