Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:25, 27 февраля 2025Культура

Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке превратилась в панельные дома

Персонаж Юры Борисова показали на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке презентовали новый арт-проект, в рамках которого на высотках появилась проекция панельных домов. Героем композиции стал персонаж, вдохновленный образом российского актера Юрия Борисова, номинированного на премию «Оскар», об этом ТАСС рассказали в мультимедиа студии RAKETAMEDIA.

«С помощью технологии Naked-Eye на фоне современных небоскребов возникли советские панельные дома, а на крыше одного из них — типичный герой "с района", вдохновленный образом Юры Борисова», — добавили в пресс-службе.

Арт-проект был создан в рамках международного фестиваля Art Innovation, таким образом студия решила поддержать людей, представляющих нашу культуру во всем мире.

«При помощи медиаискусства мы попытались показать, что Таймс-сквер в Нью Йорке является пересечением цивилизаций и культурных кодов, вдохновляющий мир на создание новых творческих продуктов, в том числе в области кинематографа», — отметил креативный директор RAKETAMEDIA Антон Сакара.

Ранее номинант на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора» Юра Борисов отреагировал на прозвище «русский Райан Гослинг». Он также заявил, что хотел бы когда-нибудь поработать с голливудским актером.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ДНР перехватили радиопереговоры с командиром ВСУ. Он ругался на подчиненных за оставление позиций

      В России ужесточат подготовку к отопительному сезону

      Россиянин ударил полицейского в лицо и отделался штрафом

      Премьер Британии выдвинет ключевое требование Трампу по Украине

      Некоторым россиянам посоветовали отказаться от кофе

      На Западе назвали встречу Макрона с Трампом пустой тратой времени

      В Киевской области произошел пожар на промышленном объекте

      Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке превратилась в панельные дома

      Российские войска нанесли три удара по ВСУ на купянском направлении

      Стало известно об освобождении от ВСУ еще одного населенного пункта Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше