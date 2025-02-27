Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке превратилась в панельные дома

Персонаж Юры Борисова показали на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке

На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке презентовали новый арт-проект, в рамках которого на высотках появилась проекция панельных домов. Героем композиции стал персонаж, вдохновленный образом российского актера Юрия Борисова, номинированного на премию «Оскар», об этом ТАСС рассказали в мультимедиа студии RAKETAMEDIA.

«С помощью технологии Naked-Eye на фоне современных небоскребов возникли советские панельные дома, а на крыше одного из них — типичный герой "с района", вдохновленный образом Юры Борисова», — добавили в пресс-службе.

Арт-проект был создан в рамках международного фестиваля Art Innovation, таким образом студия решила поддержать людей, представляющих нашу культуру во всем мире.

«При помощи медиаискусства мы попытались показать, что Таймс-сквер в Нью Йорке является пересечением цивилизаций и культурных кодов, вдохновляющий мир на создание новых творческих продуктов, в том числе в области кинематографа», — отметил креативный директор RAKETAMEDIA Антон Сакара.

Ранее номинант на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора» Юра Борисов отреагировал на прозвище «русский Райан Гослинг». Он также заявил, что хотел бы когда-нибудь поработать с голливудским актером.