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11:38, 27 февраля 2025Бывший СССР

Под Черниговом из-за взрыва пострадал объект критической инфраструктуры

ВСУ: Поврежден объект инфраструктуры в Черниговской области из-за взрыва
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Объект критической инфраструктуры поврежден после взрывов в Черниговской области. Об этом сообщили в оперативном командовании ВСУ «Север» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сообщается, что объект находится в Семеновской общине. При этом не уточняется, какой именно объект получил повреждения.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России, предположительно, нанесли удар по объекту противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Удар пришелся на промзону.

До этого российские войска ударили по двум объектам ВСУ в Полтаве и пригороде.

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