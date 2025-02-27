Под Черниговом из-за взрыва пострадал объект критической инфраструктуры

ВСУ: Поврежден объект инфраструктуры в Черниговской области из-за взрыва

Объект критической инфраструктуры поврежден после взрывов в Черниговской области. Об этом сообщили в оперативном командовании ВСУ «Север» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сообщается, что объект находится в Семеновской общине. При этом не уточняется, какой именно объект получил повреждения.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России, предположительно, нанесли удар по объекту противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Удар пришелся на промзону.

До этого российские войска ударили по двум объектам ВСУ в Полтаве и пригороде.