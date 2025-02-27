В подполье сообщили об ударе по ПВО ВСУ в Харьковской области

Лебедев: ВС России нанесли удар по ПВО ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации, предположительно, нанесли удар по объекту противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

«Харьков — прилет в промзону. По слухам, снаряд попал в объект ПВО», — написал Лебедев.

Ранее представитель пророссийского подполья также заявил об ударе российских военных по складу беспилотных летательных аппаратов и объекту противовоздушной обороны. Они располагались в Черкасской области.

Помимо этого, Лебедев рассказал, что ВС России нанесли удар по готовившимся зайти в Курскую область бойцам ВСУ. Как уточнил Лебедев, их планировали отправить на помощь украинским подразделениям, попавшим в российском регионе в котел.