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10:10, 27 февраля 2025Бывший СССР

В подполье сообщили об ударе по ПВО ВСУ в Харьковской области

Лебедев: ВС России нанесли удар по ПВО ВСУ в Харьковской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации, предположительно, нанесли удар по объекту противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

«Харьков — прилет в промзону. По слухам, снаряд попал в объект ПВО», — написал Лебедев.

Ранее представитель пророссийского подполья также заявил об ударе российских военных по складу беспилотных летательных аппаратов и объекту противовоздушной обороны. Они располагались в Черкасской области.

Помимо этого, Лебедев рассказал, что ВС России нанесли удар по готовившимся зайти в Курскую область бойцам ВСУ. Как уточнил Лебедев, их планировали отправить на помощь украинским подразделениям, попавшим в российском регионе в котел.

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