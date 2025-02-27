Reuters: Трамп позитивно оценил шаги России по мирному урегулированию на Украине

Американский президент Дональд Трамп позитивно оценил шаги России по урегулированию на Украине. Об этом пишет Reuters.

В начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме глава США отметил, что в вопросе урегулирования украинского кризиса наметился прогресс.

Трамп выразил уверенность, что в случае достижения договоренности по мирному урегулированию на Украине, Москва не станет его нарушать.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирному решению кризиса. По его словам, Россия хотела завершить конфликт мирным путем даже после начала спецоперации, но Киев не был к этому готов.