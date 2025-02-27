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21:22, 27 февраля 2025Мир

Трамп позитивно оценил шаги России по мирному урегулированию на Украине

Reuters: Трамп позитивно оценил шаги России по мирному урегулированию на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский президент Дональд Трамп позитивно оценил шаги России по урегулированию на Украине. Об этом пишет Reuters.

В начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме глава США отметил, что в вопросе урегулирования украинского кризиса наметился прогресс.

Трамп выразил уверенность, что в случае достижения договоренности по мирному урегулированию на Украине, Москва не станет его нарушать.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирному решению кризиса. По его словам, Россия хотела завершить конфликт мирным путем даже после начала спецоперации, но Киев не был к этому готов.

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