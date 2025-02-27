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02:32, 27 февраля 2025Мир

Посол России рассказал о переименовании американо в Канаде

Посол Степанов: В Канаде американо переименовали в канадиано
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Канадские предприниматели переименовали кофе американо в канадиано на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о включении Канады в состав страны в качестве 51-го штата. Об этом рассказал посол России в Оттаве Олег Степанов в интервью ТАСС.

Он отметил, что в североамериканской стране развернулась пропагандистская кампания с призывом покупать канадские товары. Кроме того, канадцы проявляют антиамериканские настроения во время спортивных соревнованиях и в обычной жизни.

«Нация также сплотилась вокруг канадского флага, освистывает гимн Америки. В кафе рецепт американо переименовывают в канадиано», — рассказал Степанов.

Посол также вспомнил хоккейный матч между сборными США и Канады, во время которого спортсмены устроили три драки за первые девять минут игры.

Ранее Трамп заявил, что считает Канаду более выгодным партнером в составе своей страны на правах 51-го штата. «Мы теряем 200 миллиардов долларов в год из-за Канады, и я не позволю этому продолжаться», — сказал американский лидер.

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