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12:33, 27 февраля 2025Россия

Появились подробности о состоянии мальчика с разорванным при нападении собак лицом

Врачи в Сочи сочли тяжелым состояние мальчика, на которого напали хаски
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Горбачева / Коммерсантъ

Состояние мальчика, на которого напали собаки породы хаски и разорвали ему лицо, врачи в Сочи сочли тяжелым. Такие подробности появились у РИА Новости.

Медики уже прооперировали ребенка, однако прогнозы неблагоприятные, отметил один из собеседников агентства, знакомый с ситуацией.

До этого стало известно, что хозяин собак не приезжал их кормить на протяжении десяти дней. Животные сорвались с цепи, сделали подкоп и выбрались за ограждение.

Краснодарские следователи возбудили уголовное дело в отношении хозяина животных.

26 февраля стало известно о нападении собак на ребенка в Краснодарском крае.

Мальчик получил множественные раны лица, его на вертолете доставили в больницу в Краснодар.

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