Раскрыто место встречи делегаций России и США в Стамбуле

Встреча делегаций России и США пройдет в резиденции американского генконсула

Встреча делегаций России и США, посвященная работе дипломатических представительств двух стран, пройдет в резиденции американского генконсула в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в данный момент у здания ведомства собираются журналисты.

Ранее в посольстве США в Турции сообщили, что на российско-американских переговорах не будут обсуждаться конфликт на Украине, вопросы политики и безопасности. Вместо этого встреча будет посвящена проблемам работы посольств.

О том, что встреча делегаций состоится 27 февраля, ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.