Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:10, 27 февраля 2025Мир

Раскрыто место встречи делегаций России и США в Стамбуле

Встреча делегаций России и США пройдет в резиденции американского генконсула
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Встреча делегаций России и США, посвященная работе дипломатических представительств двух стран, пройдет в резиденции американского генконсула в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в данный момент у здания ведомства собираются журналисты.

Ранее в посольстве США в Турции сообщили, что на российско-американских переговорах не будут обсуждаться конфликт на Украине, вопросы политики и безопасности. Вместо этого встреча будет посвящена проблемам работы посольств.

О том, что встреча делегаций состоится 27 февраля, ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Начались переговоры России и США в Стамбуле

      Смотрящему за отрядом в российской колонии дали срок за воровские понятия и пропаганду АУЕ

      Россияне сменили предпочтения по вкладам

      В Канаде соскучились по матчам со сборной России по хоккею

      В подполье сообщили об ударе по ПВО ВСУ в Харьковской области

      Посол России заявил о планах освободить Арктику от конфликтов

      Появились подробности о владельце разорвавших лицо российскому школьнику собак

      Россияне раскрыли среднюю сумму накоплений на путешествия

      Армия США получит первые гиперзвуковые снаряды к концу 2025 года

      Елена Летучая снялась в прозрачной юбке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше