Россиянам посоветовали несколько упражнений для улучшения работы мозга

Невролог Стариковский: Для здоровья мозга надо больше читать и играть в шахматы

Упражнения для развития когнитивных способностей помогают сохранить ясность мышления, улучшают память и снижают риск развития слабоумия в зрелом возрасте, рассказал невролог, эксперт платформы «Твой Док» Максим Стариковский. В беседе с «Лентой.ру» он посоветовал россиянам несколько простых вариантов тренировки мозга.

По словам врача, для поддержания здоровья мозга требуется проводить минимум 24 часа в неделю на свежем воздухе, хорошо спать и заниматься спортом. При этом для улучшения когнитивных способностей придется регулярно выполнять нейрогимнастику, например, постоянно менять привычные шаблоны мышления. «Стимулируйте мозг, выполняя повседневные задачи нестандартным образом. Используйте непривычную руку для выполнения бытовых дел, изучайте иностранные языки, учитесь играть на музыкальных инструментах, больше читайте. Это активизирует новые нейронные связи и способствует развитию гибкости мышления», — рассказал Стариковский.

Еще один совет невролога — играть в игры, требующие стратегического мышления, например, в шахматы, шашки, или решать головоломки. Также можно практиковать запоминание новой информации по методике психолога Германа Эббингауза. Суть метода, как объяснил врач, заключается в повторении материала по определенной схеме: сразу после прочтения, затем через 20 минут, через восемь и 24 часа. Для долгосрочного закрепления в памяти информацию надо повторить еще и через две недели, а затем — через два месяца.

Также для развития пластичности мозга используйте ассоциации и визуализации. Например, визуализация знакомого маршрута и «размещение» на нем элементов, которые нужно запомнить, помогают улучшить пространственную память и ассоциативное мышление Максим Стариковский невролог

Наконец, по словам Стариковского, концентрацию и рабочую память могут улучшить практики медитации и осознанности, задача которых — снизить уровень стресса.

Ранее врач-невролог Полина Лепилова рассказала, что чрезмерное употребление фастфуда, жирных и жареных продуктов повышает риск развития деменции. Она пояснила, что рацион питания становится причиной появления системных заболеваний, а они постепенно влияют на работу мозга.

