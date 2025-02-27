Российские войска нанесли удар по складу ВСУ с артустановками

ВС России нанесли удар по складу ВСУ с артустановками в Киевской области

Российские войска нанесли удары в Киевской области, предположительно, по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с артустановками и в районе аэродрома. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, есть пока неподтвержденная информация, что в Броварах в Киевской области произошел прилет по складу с артиллерийскими установками. Он добавил, что в Борисполе также случился дважды прилет в район аэродрома. Помимо этого, был нанесен удар в Хмельницкой области в районе аэродрома.

Ранее российские войска ударили по складу беспилотников и объекту противовоздушной обороны в Черкасской области.

До этого в Чернигове у военной части ВСУ прогремел взрыв. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, добавив, что в части могли быть наемники.