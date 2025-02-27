В подполье сообщили о взрыве у военной части ВСУ в Чернигове

Лебедев: В Чернигове прогремел взрыв у военной части ВСУ

В Чернигове у военной части Вооруженных сил Украины (ВСУ) прогремел взрыв. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

«Чернигов — взрыв в направлении военной части. По слухам, среди пораженных были наемники [ВСУ]», — рассказал Лебедев.

Представитель пророссийского подполья также заявил об ударе российских военных по складу беспилотных летательных аппаратов и объекту противовоздушной обороны ВСУ. Они располагались в Черкасской области.

Также стало известно об атаке Вооруженных сил (ВС) России на используемое ВСУ предприятие в Сумской области. Речь идет о заводе «Сумыхимпром».