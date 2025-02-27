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18:50, 27 февраля 2025Наука и техника

Российский Ил-114-300 защитят от молний

«Росэлектроника» поставила детали для защиты аппаратуры Ил-114-300 от молний
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

Холдинг «Росэлектроника» «Ростеха» поставил Объединенной авиастроительной корпорации партию разрядников для разрабатываемого регионального самолета Ил-114-300. Новые детали защитят аппаратуру самолета от ударов молнии и других электромагнитных импульсов, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Разрядник — это элемент электрической цепи, который предназначен для борьбы с перенапряжением. Изделие является самым слабым местом цепи, поэтому оно принимает на себя электрический импульс, защищая дорогостоящее оборудование от короткого замыкания.

Защиту бортовой сети Ил-114-300 обеспечат неуправляемые разрядники Р-86, которые выпускает НИИ газоразрядных приборов «Плазма». Они выдерживают статическое напряжение от 8 до 12 киловольт, а динамическое — до 20 киловольт. Это позволит сохранить работоспособность аппаратуры при ударах молнии или индуктированных грозовых перенапряжениях. До конца 2025 года заказчику планируют передать еще одну партию разрядников.

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«Одна из отличительных особенностей разрядников Р-86 в том, что разряд развивается вдоль аппарата по воздуху, а не внутри него, что позволяет значительно увеличить срок эксплуатации изделий и повышает их надежность. Последнее крайне важно в случае использования чувствительной авиационной аппаратуры», — заявил гендиректор НИИ Сергей Максимов.

В марте 2024 года в «Ростехе» сообщили о возобновлении программы летных испытаний Ил-114-300. Полет второго опытного самолета продлился 40 минут.

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