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14:35, 27 февраля 2025Силовые структуры

Сооснователя журнала DOXA заочно осудили в России на 10 лет

В Москве суд заочно приговорил к 10 годам сооснователя журнала DOXA Арамяна
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: BBC News - Русская служба / YouTube

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил 27-летнего сооснователя и бывшего редактора журнала DOXA (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Армена Арамяна (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) к десяти годам и одному месяцу колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Арамяна признали виновным по статьям 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») и 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ. Ему запрещено администрировать сайты и каналы в интернете четыре года.

Установлено, что 3 августа 2022 года он за границей из политической ненависти разместил на странице журнала DOXA в соцсетях пост, в котором содержались фейки о действиях российских военных на территории Донбасса и Украины в ходе СВО. Также 13 января 2023 года он выпустил на сайте журнала публикацию с призывами к совершению поджогов военных комиссариатов и нарушению движения поездов.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным заочный арест главного редактора «Новой газеты. Европа» (признана нежелательной организацией в России) Кирилла Мартынова (признан в России иноагентом).

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