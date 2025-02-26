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15:27, 26 февраля 2025Силовые структуры

Заочный арест главреда «Новой газеты. Европы» признали в России законным

Суд признал законным заочный арест главреда «Новой газеты. Европы» Мартынова
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Мосгорсуд признал законным заочный арест главного редактора «Новой газеты. Европа» (признана нежелательной организацией в России) Кирилла Мартынова (признан в России иноагентом) по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, апелляционная инстанция оставила в силе решение Басманного суда. 6 ноября он постановил заочно избрать в отношении Мартынова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он объявлен в международный розыск.

О возбуждении уголовного дела сообщалось 19 сентября 2024 года. По данным следствия, он, находясь за границей, с июня по сентябрь занимался организацией работы «Новой газеты. Европа» и проектом «Свободный университет» (Briva Universitate), деятельность которого также признана нежелательной в России.

Ранее сообщалось, что в России заочно арестовали бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан Минюстом России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

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