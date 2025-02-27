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16:56, 27 февраля 2025Ценности

Стилист Рогов призвал носить популярную прозрачную вещь

Стилист Александр Рогов призвал носить прозрачную юбку с цветными колготками
Екатерина Ештокина

Фото: Rick Gold / Capital Pictures / Globallookpress.com

Стилист Александр Рогов призвал носить одну популярную прозрачную вещь. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале, на который подписаны 163 тысячи человек.

По словам модного эксперта, в 2025 году тренд на прозрачность по-прежнему остается популярным. По этой причине специалист посоветовал носить просвечивающиеся юбки из органзы или шифона.

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В то же время Рогов рассказал о самых удачных сочетаниях упомянутого предмета гардероба. Так, он обратил внимание на свитер или кардиган, длинную футболку, цветные колготки, легинсы и длинную куртку в комплекте с прозрачной юбкой.

Ранее в феврале стало известно, что популярная у мужчин обувь станет трендом у женщин весной. Речь шла о топсайдерах — изделиях на плоской подошве, со шнуром по периметру и шнуровкой.

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