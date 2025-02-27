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21:29, 27 февраля 2025Мир

Трамп обсудит с британским премьером отправку военного контингента на Украину

Белый дом: Трамп и Стармер обсудят отправку военного контингента на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп и британский премьер Кир Стармер обсудят план отправки военного контингента на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Великобритания пообещала занять активную роль в будущих мирных процессах, включая отправку британских войск на Украину в составе миротворческих сил», — отметили в американской администрации.

По информации Белого дома, между Европой и Вашингтоном есть разногласия, которые европейские страны надеются преодолеть.

Стармер, по данным источников в посольстве, ясно даст понять, что переговоры по Украине без Украины невозможны, а также признает необходимость увеличить усилия Европы в обеспечении безопасности.

Ранее газета Financial Times писала, что Великобритания и Франция отправят миротворцев на Украину лишь при условии, что безопасность контингента обеспечат США. Однако американский президент Дональд Трамп пока не дал таких гарантий.

В свою очередь президент России Владимир Путин дал оценку планам американского коллеги Дональда Трампа по Украине, подчеркнув, что тот хочет создать в республике здоровую политическую обстановку.

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