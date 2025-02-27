Трамп рассмешил журналистов вопросом о России к британскому премьеру

Трамп рассмешил журналистов вопросом, справится ли Британия с Россией

Президент США Дональд Трамп во время встречи с британским премьером Киром Стармером рассмешил журналистов вопросом о том, справится ли Великобритания с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сможете взять на себя Россию самостоятельно?» — поинтересовался политик, чем вызвал смех репортеров и собеседника. Стармер в ответ покачал головой.

Ранее газета Financial Times писала, что Великобритания и Франция отправят миротворцев на Украину лишь при условии, что безопасность контингента обеспечат США. Однако американский президент Дональд Трамп пока не дал таких гарантий.

В свою очередь президент России Владимир Путин дал оценку планам американского коллеги Дональда Трампа по Украине, подчеркнув, что тот хочет создать в республике здоровую политическую обстановку.