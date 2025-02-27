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21:25, 27 февраля 2025Мир

Трамп заявил о готовности довериться Путину при одном условии

Трамп высказался о Путине словами «доверять, но проверять»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп, говоря о российском лидере Владимире Путине, заявил, что готов «доверять, но проверять». Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает Reuters.

Американский президент выразил уверенность, что Путин сдержит свое слово и сделка с Россией будет устойчивой.

Ранее Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась решать украинский кризис мирным путем. По его словам, Вооруженные силы России создали условия для начала серьезного международного диалога. «Диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе и, разумеется, мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказываемся, мирным путем», — подчеркнул глава государства.

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