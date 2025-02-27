Трампа обвинили в переходе на сторону России в конфликте на Украине

Экс-советник Болтон: Трамп перешел на сторону России в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп перешел на другую сторону в конфликте на Украине. Об этом заявил его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон на своей странице в социальной сети X.

«Это огромный позор, что Трамп фактически перешел на другую сторону в российско-украинской войне, присоединившись к России», — написал он.

По словам экс-советника, США объединились не с союзниками по Североатлантическому альянсу, а с Россией, которая является давней главной угрозой НАТО.

Ранее Болтон заявил, что Украина может оказаться в менее выгодном положении по окончании конфликта, чем Россия. Он отметил, что одной из причин этого будет позиция администрации президента США.