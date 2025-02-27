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13:04, 27 февраля 2025Мир

Трампа обвинили в переходе на сторону России в конфликте на Украине

Экс-советник Болтон: Трамп перешел на сторону России в конфликте на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп перешел на другую сторону в конфликте на Украине. Об этом заявил его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон на своей странице в социальной сети X.

«Это огромный позор, что Трамп фактически перешел на другую сторону в российско-украинской войне, присоединившись к России», — написал он.

По словам экс-советника, США объединились не с союзниками по Североатлантическому альянсу, а с Россией, которая является давней главной угрозой НАТО.

Ранее Болтон заявил, что Украина может оказаться в менее выгодном положении по окончании конфликта, чем Россия. Он отметил, что одной из причин этого будет позиция администрации президента США.

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