Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:06, 27 февраля 2025Мир

Трамп выразил уверенность в возможности мирного соглашения по Украине

Трамп заявил Стармеру, что добьется мирного урегулирования конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mike Blake / Reuters

Американский президент Дональд Трамп, встречая британского премьера Кира Стармера в Белом доме, выразил уверенность в возможности мирного соглашения по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у главы США, сумеет ли он добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. «Да», — ответил на это Трамп.

Ранее Трамп заявил, что после контактов с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским у него есть надежда на урегулирование кризиса.

Российско-американские переговоры состоялись 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «А вы попробуйте вернуть их». Трамп на пресс-конференции посоветовал журналисту самому попытаться отобрать территории у России

      Трамп выразил уверенность в возможности мирного соглашения по Украине

      Женщины в одной стране пригрозили нефтяникам голыми протестами

      Названа причина развития неприятных симптомов от кофе

      Медведев во время матча заподозрил судью в предвзятом отношении к русским

      Названо количество получивших квартиры по реновации москвичей

      Украина конфисковала активы российского нефтегиганта

      Мирный житель попал под обстрел ВСУ в российском регионе

      В российском городе разлилась река

      Российского блогера задержали за взятку сотрудникам ГИБДД

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше