Трамп выразил уверенность в возможности мирного соглашения по Украине

Трамп заявил Стармеру, что добьется мирного урегулирования конфликта на Украине

Американский президент Дональд Трамп, встречая британского премьера Кира Стармера в Белом доме, выразил уверенность в возможности мирного соглашения по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у главы США, сумеет ли он добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. «Да», — ответил на это Трамп.

Ранее Трамп заявил, что после контактов с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским у него есть надежда на урегулирование кризиса.

Российско-американские переговоры состоялись 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд.