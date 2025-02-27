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19:58, 27 февраля 2025Путешествия

Туристы сняли дом на Airbnb, разгромили мебель и пропитали ковры соком

New York Post: Туристы сломали телевизор и мебель в снятом на Airbnb доме
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: nypost.com

Двое туристов сняли дом в стиле «Гарри Поттера» на сервисе аренды жилья Airbnb, разгромили мебель и пропитали ковры соком. Об этом сообщает New York Post.

По словам владельцев жилья, находящегося в Великобритании, нанесенный ущерб они оценили в 6 тысяч долларов (525 тысяч рублей). Телевизор и мебель были сломаны, как и некоторая посуда на кухне. На матрасе оказались неизвестные коричневые пятна: предположительно, это была смесь горячего шоколада и кофе.

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Кроме того, были разбиты несколько оконных стекол, а одеяла и простыни оказались мокрыми. Собственникам пришлось переселить следующих жильцов в другой дом, поскольку этот был непригоден для проживания. Они обратились в полицию.

Ранее двое туристов сняли дом через Airbnb и описали его фразой «описались от смеха» из-за отсутствия важной детали. 24-летняя Рэйчел Вигмор и 26-летний Джейкоб Уайлс приехали в британский город Хейлшем из Лондона на свадьбу брата.

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