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20:34, 16 января 2025Путешествия

Туристы сняли дом на Airbnb и описали его фразой «описались от смеха»

Daily Mail: Туристы сняли дом в Хейлшеме и удивились отсутствию туалета
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: dailymail.co.uk

Двое туристов сняли дом через сервис аренды жилья Airbnb и описали его фразой «описались от смеха» из-за отсутствия важной детали. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 24-летняя Рэйчел Вигмор и 26-летний Джейкоб Уайлс приехали в британский город Хейлшем из Лондона на свадьбу брата. Поначалу арендованный дом показался им обычным: это был очень уютный коттедж. Однако вскоре они заметили, что внутри нет туалета, и очень удивились. Пара начала обыскивать дом в поисках нужной комнаты, но безуспешно.

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Тогда жильцы решили отодвинуть дверцу раздвижного шкафа и увидели внутри унитаз — он стоял в полуметре от кровати. «Это было уморительно. Мы чуть не обмочились от смеха», — поделилась Вигмор.

Ранее темнокожая блогерша сняла квартиру на сервисе для аренды жилья Airbnb и пожаловалась на зловещий расистский декор комнат. По словам 23-летней Эрики Уоткинс, стены дома украшали ветки хлопка, на которых висели игрушечные обезьяны.

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