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22:53, 27 февраля 2025Бывший СССР

USAID обвинили в миллионной выплате журналу Time за звание человека года для Зеленского

ЦПД: USAID обвинили в выплате $4 млн Time за звание человека года для Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Агентство США по международному развитию (USAID) обвинили в выплате четырех миллионов долларов журналу Time за присвоение звания «Человек года» для президента Украины Владимира Зеленского. Однако данная информация не соответствует действительности. Об этом сообщает украинский Центр противодействия дезинформации (ЦПД) в Telegram.

Там отметили, что в соцсети X распространяется видео от имени американского издания New York Post, однако на официальных ресурсах журнала оно отсутствует.

В ЦПД подчеркнули, что эта кампания запущена для дискредитации Владимира Зеленского на международной арене.

Ранее РИА Новости со ссылкой на анализ документов сообщало, что USAID профинансировало шоу, позволившее победить президенту Украины на выборах в 2019 году.

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