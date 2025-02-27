В Европе пообещали обсудить с Индией поставки некоторых товаров в Россию

Ляхдевирта: ЕК обсудит с Индией поставки товаров двойного назначения в Россию

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Индию обсудит поставки некоторых товаров двойного назначения в Россию. Об этом заявил посол Финляндии в Нью-Дели Киммо Ляхдевирта, его цитирует Bloomberg.

Представитель Европы заявил, что индийские компании не должны обходить санкции и поставлять России некоторые товары, как электроника, которая имеет коммерческое и военное применение. По его словам, это часть «ответственной политики» — не допускать, чтобы Москва получала эти товары, которые могут быть использованы в рамках спецоперации на Украине.

Индия стала вторым по величине поставщиком товаров двойного назначения в Россию, что нивелирует усилия европейских стран помешать поставкам критически важных материалов. Однако Нью-Дели и Брюссель совместно работают над устранением нарушений санкций, пообещал высокопоставленный представитель Министерства иностранных дел на брифинге в Нью-Дели в четверг. По словам официальных лиц, страна соблюдает санкции и резолюции ООН — власти информировали компании о положениях экспортного контроля и не выявили нарушений.

В третью годовщину начала боевых действий на Украине Великобритания утвердила очередной набор санкций, который затронул компании, отвечающие за поставки электроники в Россию. Лондон называет объявленный пакет крупнейшим с 24 февраля 2022 года. В общей сложности он добавляет более 100 новых санкций и охватывает большой спектр позиций. Под ограничения попали компании из Китая, Индии, Турции, Таиланда и стран Средней Азии.

