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10:12, 27 февраля 2025Спорт

В Канаде соскучились по матчам со сборной России по хоккею

Посол Степанов: Канадцы соскучились по хоккейным матчам между Россией и Канадой
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В Канаде соскучились по матчам со сборной России по хоккею. Об этом рассказал посол РФ в Оттаве Олег Степанов, слова которого приводит ТАСС.

«Простые люди не забывают про историю состязаний между нашими сборными, пишут нам об этом письма с надеждой на новые встречи на льду», — заявил Степанов. Он также поделился, что посольство продолжает традиции хоккейной дипломатии: сотрудники играют в местных любительских лигах, проводятся российско-канадские товарищеские матчи.

В 2025-м в Канаде прошло два крупных хоккейных турнира. В январе состоялся молодежный чемпионат мира, а в феврале — Турнир четырех наций Национальной хоккейной лиги.

В 1972 году состоялась Суперсерия из восьми игр между сборными СССР и Канады, матчи проходили в обеих странах. Сборная Канады одержала четыре победы, команда СССР — три, еще одна встреча завершилась вничью.

Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с конца февраля 2022 года.

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