В МИД оценили сообщения о подрыве Русским домом государственности Молдавии

Захарова: Русским дом в Кишиневе не подрывал государственность Молдавии

Российский центр науки и культуры (Русский дом) в Кишиневе не подрывал государственность Молдавии, а соответствующие сообщения являются дезинформацией и фейками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нужно понимать, что все заявления о том, что Русский дом в Кишиневе якобы подрывает молдавскую государственность, — это полный абсурд, дезинформация, фейки», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что представительство Россотрудничества в Молдавии занималось реализацией проектов исключительно гуманитарного, просветительского и образовательного характера. По ее словам, оно является центром притяжения огромного числа жителей республики, 80 процентов которых владеют русским языком.

Захарова добавила, что от молдавской стороны пока не поступало уведомлений о решении расторгнуть межправительственное соглашение о создании и функционировании культурных центров.

Ранее стало известно, что МИД Молдавии прекратил действие совместного с Россией соглашения о функционировании культурных центров. Это произошло на фоне новостей о падении двух дронов на юге республики.