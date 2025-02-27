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11:03, 27 февраля 2025Наука и техника

В России придумали новую систему навигации для БПЛА

«Известия»: Российские инженеры придумали новую систему навигации для БПЛА
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские инженеры придумали новую сверхточную систему навигации для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которой не нужны Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) или Global Positioning System (GPS). Об этом со ссылкой на Университет ИТМО рассказывает газета «Известия».

Благодаря локальной навигационной системе «Восток» точность определения местонахождения устройств составляет четыре миллиметра. Для определения местоположения устройства используются светодиоды.

«Фотоприемники принимают сигналы, а специальный модуль усиливает и обрабатывает их, рассчитывает координаты дрона и прямо на борту передает данные в бортовой компьютер», — сказал аспирант первого курса факультета безопасности информационных технологий ИТМО Тимофей Мельников.

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Разработанная система поможет осуществлять навигацию, в частности в закрытых помещениях или туманной местности.

В августе 2024-го представитель компании-разработчика «Стратим» сообщил изданию, что в России запустили серийное производство FPV-дрона «Русак-С» с системой искусственного интеллекта.

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