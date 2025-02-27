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08:52, 27 февраля 2025Россия

В России рассказали о переговорах по созданию гумкоридора для жителей Курской области

Вершинин: Идея гумкоридора для жителей Курской области обсуждается с МККК
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия обсуждает идею гуманитарного коридора для жителей Курской области с Международным Комитетом Красного Креста (МККК). О переговорах по этому вопросу рассказал замглавы МИД России Сергей Вершинин в интервью РИА Новости.

Представитель МИД назвал отношения с Международным комитетом деловыми и конструктивными. «Насчет идеи гуманитарного коридора, могу сказать, что есть хорошее взаимодействие с МККК по этим вопросам с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой», — обозначил он.

По словам Вершинина, защита россиян от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается в приоритете. «Мы поддерживаем проведение этих контактов (переговоров по созданию гумкоридора — прим. «Ленты.ру»). Здесь надо говорить именно с точки зрения этих задач, задач обеспечения защиты наших граждан. В любой форме», — заключил он.

Ранее Москалькова раскрыла детали диалога с Украиной о выводе курян из оккупации. В частности, она заявила о наличии подробной карты, которая позволяет понимать, где находятся люди и как их можно было бы спасти.

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