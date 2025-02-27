В российском регионе из-за попадания дрона ВСУ загорелся жилой дом

Хинштейн: Из-за попадания дрона ВСУ загорелся жилой дом в Курской области

В деревне Лобановка Кореневского района Курской области из-за попадания дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся жилой дом. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн.

«FPV-дрон ударил по жилому дому. Из-за атаки в нем начался пожар, огонь перекинулся на соседний дом», — заявил он.

По информации Хинштейна, в этих домах никто не проживал, пострадавших нет. Врио губернатора призвал воздержаться от поездок в приграничные районы из-за рисков для жизни и здоровья.

Ранее в Крской области провели первую заочную комиссию по оценке ущерба от атак ВСУ. Первые результаты раскрыл врио замгубернатора приграничного региона Владимир Базаров.