Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:44, 24 февраля 2025Россия

В Курской области раскрыли первые результаты оценки ущерба от атак ВСУ

В Курской области провели первую комиссию по оценке ущерба от атак ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

В Курской области провели первую заочную комиссию по оценке ущерба от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Первые результаты раскрыл врио замгубернатора приграничного региона Владимир Базаров, передает ТАСС.

Как пояснил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, заочную оценку домов начали в тех населенных пунктах, где жители не получили бескомиссионное право на жилищный сертификат, а также там, куда из-за обстановки не могут выехать комиссии.

«Мы провели первую комиссию по так называемой серой зоне», — обозначил Базаров. Как сообщалось ранее, серыми зонами называют участки в зоне боевых действий, которые находятся между позициями противостоящих сил.

По данным чиновника, с помощью средств фото- и видеофиксации Министерства обороны удалось выявить 24 полностью разрушенных дома в Кореневском районе. Восстановлению они не подлежат.

Бои с ВСУ в российском приграничье ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее Хинштейн сообщал о списке из 158 населенных пунктов, где как минимум в 16 из них есть дома полностью или частично разрушенные.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Возле российского генконсульства в Марселе произошел взрыв

      Названы риски при покупке квартиры в рассрочку

      Российский подросток оказался в реанимации после тусовки со сверстниками

      Лавров подробно проинформировал Турцию о переговорах России и США

      ЕС ввел санкции против российских аэропортов

      На Украине сотрудники ТЦК начали душить мужчину во время мобилизации

      Звезду шоу «Голос» потребовали признать иноагентом за «шакалий поступок»

      Рианна в оголяющем тело наряде попала на обложку Harper’s Bazaar

      Российские военные уничтожили пять плавсредств ВСУ благодаря сопротивлению

      В Курской области раскрыли первые результаты оценки ущерба от атак ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше