В Курской области раскрыли первые результаты оценки ущерба от атак ВСУ

В Курской области провели первую комиссию по оценке ущерба от атак ВСУ

В Курской области провели первую заочную комиссию по оценке ущерба от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Первые результаты раскрыл врио замгубернатора приграничного региона Владимир Базаров, передает ТАСС.

Как пояснил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, заочную оценку домов начали в тех населенных пунктах, где жители не получили бескомиссионное право на жилищный сертификат, а также там, куда из-за обстановки не могут выехать комиссии.

«Мы провели первую комиссию по так называемой серой зоне», — обозначил Базаров. Как сообщалось ранее, серыми зонами называют участки в зоне боевых действий, которые находятся между позициями противостоящих сил.

По данным чиновника, с помощью средств фото- и видеофиксации Министерства обороны удалось выявить 24 полностью разрушенных дома в Кореневском районе. Восстановлению они не подлежат.

Бои с ВСУ в российском приграничье ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее Хинштейн сообщал о списке из 158 населенных пунктов, где как минимум в 16 из них есть дома полностью или частично разрушенные.