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02:47, 27 февраля 2025Россия

В российском регионе погиб местный житель после атаки беспилотника

Гладков заявил о гибели местного жителя при атаке ВСУ на Белгородскую область
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником город Грайворон в Белгородской области. В результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль один мирный житель погиб, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, мужчина скончался на месте до приезда медиков. Также еще один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног. Его госпитализируют.

Информация о последствиях уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил Гладков.

Ранее при ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области погиб мужчина. Нападение произошло в селе Колыхалино Валуйского округа. Также во время атаки пострадала женщина.

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