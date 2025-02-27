В российском регионе погиб местный житель после атаки беспилотника

Гладков заявил о гибели местного жителя при атаке ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником город Грайворон в Белгородской области. В результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль один мирный житель погиб, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, мужчина скончался на месте до приезда медиков. Также еще один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног. Его госпитализируют.

Информация о последствиях уточняется. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил Гладков.

Ранее при ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области погиб мужчина. Нападение произошло в селе Колыхалино Валуйского округа. Также во время атаки пострадала женщина.