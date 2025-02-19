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20:18, 19 февраля 2025Россия

При ударе ВСУ по автобусу в российском регионе погиб мужчина

Белгородский губернатор Гладков сообщил о погибшем при ударе ВСУ по автобусу
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Мужчина погиб при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по служебному автобусу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Нападение произошло в селе Колыхалино Валуйского округа. От полученных при атаке БПЛА ран мужчина скончался на месте. Помимо того, пострадала женщина, добавил глава области.

«Раненую с осколочным ранением головы и руки бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — написал чиновник.

В этот же день стало известно, что в поселке Октябрьский Белгородской области при ударе беспилотного летательного аппарата ВСУ по машине пострадал мирный житель. Мужчину с множественными осколочными ранениями лица, предплечья и ноги доставили в Октябрьскую больницу для оказания первой помощи

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