При ударе ВСУ по автобусу в российском регионе погиб мужчина

Белгородский губернатор Гладков сообщил о погибшем при ударе ВСУ по автобусу

Мужчина погиб при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по служебному автобусу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Нападение произошло в селе Колыхалино Валуйского округа. От полученных при атаке БПЛА ран мужчина скончался на месте. Помимо того, пострадала женщина, добавил глава области.

«Раненую с осколочным ранением головы и руки бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — написал чиновник.

В этот же день стало известно, что в поселке Октябрьский Белгородской области при ударе беспилотного летательного аппарата ВСУ по машине пострадал мирный житель. Мужчину с множественными осколочными ранениями лица, предплечья и ноги доставили в Октябрьскую больницу для оказания первой помощи