Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ по машине в российском регионе

Гладков: Житель Белгородской области пострадал при ударе БПЛА по машине

В поселке Октябрьский Белгородской области при ударе беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машине пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram

По его словам, мужчину с множественными осколочными ранениями лица, предплечья и ноги доставили в Октябрьскую больницу для оказания первой помощи. Для дальнейшего лечения его переведут в областную клиническую больницу.

Кроме того, в Колыхалино Валуйского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, повредив транспортное средство.

Гладков подчеркнул, что информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области около 10:00 по московскому времени. Информацию о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле в ведомстве не раскрыли.