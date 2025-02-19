Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

Минобороны Росси сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны предотвратили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 10:00 по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны России отчиталось о поражении девяти беспилотников ВСУ в ночь на 19 февраля. Три из них перехватили в Брянской области, один — в Татарстане, один — в Тульской области и четыре — над акваторией Черного моря.