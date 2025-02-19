Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 19 февраля 2025Россия

Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

Минобороны Росси сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны предотвратили удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 10:00 по московскому времени дежурные военные сбили украинский беспилотник в Белгородской области. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны России отчиталось о поражении девяти беспилотников ВСУ в ночь на 19 февраля. Три из них перехватили в Брянской области, один — в Татарстане, один — в Тульской области и четыре — над акваторией Черного моря.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ обвинила экс-депутата Госдумы в намерении захватить власть. Обыски прошли в девяти регионах

      Путин поучаствует в мероприятиях в честь одного из главных оппозиционеров позднего СССР

      Виторган пошутил про занятость восьмилетнего сына от Собчак

      В Кремле заявили о важном шаге в сторону урегулирования конфликта на Украине

      В Кремле рассказали о планах Путина

      Куценко показал средний палец журналисту

      Предотвращен воздушный удар ВСУ по России

      В России предложили платить за свет по-новому

      Сжегший человека заживо москвич попал под суд

      В одном туристическом регионе объявили экстренное предупреждение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше