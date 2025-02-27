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18:41, 27 февраля 2025Бывший СССР

Ведущее американское СМИ лишилось аккредитации в Азербайджане

Report: В Азербайджане лишили аккредитации агентство Bloomberg
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piotr Swat / Shutterstock / Fotodom  

В Азербайджане лишили аккредитации агентство Bloomberg. Об этом сообщает азербайджанское агентство Report со ссылкой на неназванные источники.

«Корреспондентская аккредитация агентства Bloomberg в Азербайджане аннулирована», — говорится в сообщении агентства. Официальные источники информацию не комментировали.

Report напомнил, что до этого в Азербайджане аннулировали корреспондентскую аккредитацию у российского Sputnik, британского BBC и у радиостанции «Голос Америки» (внесено Минюстом в реестр иноагентов).

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва ожидает конструктивную реакцию Баку по поводу закрытия Sputnik из медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане. «Довели до сведения азербайджанских коллег нашу позицию по этому важному для нас вопросу», — сообщила в ходе брифинга дипломат.

26 февраля другая постсоветская страна — Молдавия лишилась 32 миллионов долларов на развитие СМИ со стороны США. Об этом сообщил глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск.

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