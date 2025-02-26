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10:36, 26 февраля 2025Бывший СССР

Маск отменил финансирование СМИ в постсоветской стране

Маск отменил выделение 32 миллионов долларов Молдавии на развитие СМИ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Jose Luis Magana / AP

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск отменил выделение 32 миллионов долларов Молдавии на развитие СМИ. Об этом пишет Noi со ссылкой на публикацию американского ведомства.

Отмечается, что миллионы выделялись «в интересах демократии, инклюзивности и подотчетности». Кроме того, Вашингтон лишил Кишинев денег, которые должны были расходоваться на развитие «устойчивых медиаинститутов».

Издание Balkan Insight отмечает, что прекращение администрацией Трампа финансирования со стороны США «продемократических институтов и независимых СМИ» может привести к проигрышу партии «Действие и солидарность» Майи Санду на предстоящих выборах в Молдавии.

13 февраля МИД Молдавии прекратил действие совместного с Россией соглашения о работе Русского дома в Кишиневе. «После завершения процедур прекращения действия Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в нашей стране», — сообщало ведомство.

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