Маск отменил выделение 32 миллионов долларов Молдавии на развитие СМИ

Американский миллиардер и глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск отменил выделение 32 миллионов долларов Молдавии на развитие СМИ. Об этом пишет Noi со ссылкой на публикацию американского ведомства.

Отмечается, что миллионы выделялись «в интересах демократии, инклюзивности и подотчетности». Кроме того, Вашингтон лишил Кишинев денег, которые должны были расходоваться на развитие «устойчивых медиаинститутов».

Издание Balkan Insight отмечает, что прекращение администрацией Трампа финансирования со стороны США «продемократических институтов и независимых СМИ» может привести к проигрышу партии «Действие и солидарность» Майи Санду на предстоящих выборах в Молдавии.

13 февраля МИД Молдавии прекратил действие совместного с Россией соглашения о работе Русского дома в Кишиневе. «После завершения процедур прекращения действия Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в нашей стране», — сообщало ведомство.