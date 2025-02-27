Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:58, 27 февраля 2025Бывший СССР

В МИД отреагировали на закрытие «России сегодня» в Азербайджане

Захарова: РФ ждет конструктивную реакцию от Баку из-за закрытия Sputnik
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Москва ожидает конструктивную реакцию Баку по поводу закрытия Sputnik из медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, РФ находится в контакте с властями Азербайджана по этому вопросу. «Довели до сведения азербайджанских коллег нашу позицию по этому важному для нас вопросу», — заявила Захарова.

По ее словам, этот вопрос также важен для Баку. Захарова считает, что сторонам удастся найти взаимоприемлемое решение.

24 февраля в Азербайджане прекратило работу представительство медиагруппы «Россия сегодня», в которую входит Sputnik. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде говорил, что работа Sputnik Азербайджан в стране ликвидирована.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о «плохо пахнущем» деле генерала Суровикина

      Минпромторг предсказал падение продаж некоторых автомобилей

      Захарова высказалась о словах вероятного канцлера Германии о месте России в мире

      Российские военные захватили у ВСУ «невероятно редкий» пулемет. Как он выглядит?

      Депутат Рады раскрыл посредника в организации встречи Зеленского и Трампа

      Путин призвал быстрее внедрять в производство разработки ученых

      В России нескольких студенток похитили и жестоко пытали на автомойке. Что случилось с ними?

      Россиянка лишилась квартиры и миллионов рублей после разговора с мошенниками

      Замгенсека ООН назвал ударом под дых сокращение помощи Запада

      Таксист обманул незрячего россиянина и списал с его карты полмиллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше