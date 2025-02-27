В МИД отреагировали на закрытие «России сегодня» в Азербайджане

Захарова: РФ ждет конструктивную реакцию от Баку из-за закрытия Sputnik

Москва ожидает конструктивную реакцию Баку по поводу закрытия Sputnik из медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, РФ находится в контакте с властями Азербайджана по этому вопросу. «Довели до сведения азербайджанских коллег нашу позицию по этому важному для нас вопросу», — заявила Захарова.

По ее словам, этот вопрос также важен для Баку. Захарова считает, что сторонам удастся найти взаимоприемлемое решение.

24 февраля в Азербайджане прекратило работу представительство медиагруппы «Россия сегодня», в которую входит Sputnik. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде говорил, что работа Sputnik Азербайджан в стране ликвидирована.