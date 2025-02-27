Великобритания выразила готовность отправить военных и авиацию на Украину

Стармер выразил готовность отправить военных и авиацию для мира на Украину

Великобритания готова отправить на Украину военных и авиацию, что поддержать урегулирование конфликта, заявил премьер-министр страны Кир Стармер на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. Трансляцию вел C-SPAN.

«Сотрудничать вместе с союзниками, потому что это единственный путь для достижения долгосрочного мира», — подчеркнул политик.

Ранее Трамп во время встречи с Стармером рассмешил журналистов вопросом о том, справится ли Великобритания с Россией. «Сможете взять на себя Россию самостоятельно?» — поинтересовался политик, чем вызвал смех репортеров и собеседника. Стармер в ответ покачал головой.