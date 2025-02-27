Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:32, 27 февраля 2025Забота о себе

Врач назвал опасную для здоровья ошибку при приготовлении курицы

Терапевт Чоудхури: Мыть курицу перед приготовлением может быть опасно
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Не нужно мыть сырую курицу в кухонной раковине, так как это увеличивает риск инфекций, предупредил терапевт Сэмуэль Чоудхури. На слова врача обратило внимание издание Daily Mail.

Чоудхури отметил, что многие совершают ошибку и моют курицу в раковине, прежде чем приготовить ее. Он назвал эту привычку опасной для здоровья, так как в процессе мытья бактерии из мяса легко попадают на овощи или фрукты, которые едят сырыми. «Перекрестное заражение может произойти даже в том случае, если рядом нет сырых овощей. Капли воды, содержащие бактерии, способны разлетаться на расстояние до 80 сантиметров вокруг раковины, а это значит, что все окружающие предметы могут быть загрязнены ими», — заявил врач.

Чтобы обезопасить дом от бактерий, терапевт посоветовал опустить мясо в горячую воду. По его словам, при температуре 75 градусов все бактерии в птице будут уничтожены. Врач также добавил, что многие забывают мыть руки с мылом после контакта с сырым мясом. Он подчеркнул, что именно тщательное мытье рук имеет ключевое значение в безопасном приготовлении пищи.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022

Ранее диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова подсказала рецепт полезного бургера. Она посоветовала заменить мясную котлету на вегетарианские аналоги и использовать булочку из цельнозерновой муки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Это просто факт». Глава разведки Украины считает, что третья мировая уже разгорелась. Что он думает о переговорах с Россией?

      Американская певица полетит в космос

      Ганчев назвал число перешедших под контроль России сел в Харьковской области

      Украинская легкоатлетка-чемпионка обеспокоилась призывом МОК к допуску россиян до ОИ

      Стало известно о посыпавшемся фронте ВСУ в Курской области

      Россиянин захотел поменять тариф и стал бездомным

      iPhone 16 Pro подешевел в России

      Врач назвал опасную для здоровья ошибку при приготовлении курицы

      На Западе заявили о панике в ЕС из-за политики Трампа

      Избившего полицейского ради друга-дебошира мужчину арестовали в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше