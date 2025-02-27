Врач развеял три популярных в соцсетях опасных мифа о здоровье

Хирург Раджан назвал пользу кофейных клизм опасным мифом

Британский хирург Каран Раджан развеял три популярных в социальных сетях мифа о здоровье. Его слова цитирует Daily Star.

Первым мифом врач назвал пользу кофейных клизм. По его словам, вопреки словам блогеров, такой способ не улучшит работу кишечника и не поможет улучшить пищеварение. «На самом деле частые клизмы, особенно с кофе, могут повредить слизистую оболочку кишечника, нарушить микробиом и даже привести к ректальным ожогам, электролитному дисбалансу или сепсису», — предупредил Раджан.

Также по словам специалиста, не следует верить в то, что лекарства от паразитов помогают похудеть. Он назвал этот способ не только бесполезным, но и опасным. Людям с лишним весом хирург посоветовал обратиться к врачу и придерживаться сбалансированного и умеренного питания.

Еще одним популярным благодаря социальным сетям заблуждением Раджан считает совет пить салатную воду. По его словам, блогеры рекомендуют заваривать листья салата в кипятке и пить получившийся отвар перед сном. «В салате действительно есть небольшое количество лактукариума — соединения с мягким седативным эффектом. Но его концентрация слишком мала, чтобы оказать значимое воздействие», — заключил хирург.

Ранее Раджан рассказал о технике для избавления от запора. Чтобы улучшить работу кишечника, он посоветовал раскачиваться взад-вперед.