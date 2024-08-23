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10:24, 23 августа 2024Забота о себе

Врач подсказал необычную технику избавления от запора

Фото: Patcharanan / Shutterstock / Fotodom

Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан подсказал простой способ избавиться от проблем с опорожнением кишечника. Его совет цитирует издание HuffPost.

Врач заявил, что справиться с запором поможет так называемая техника маятника. Чтобы заставить кишечник снова работать, надо раскачиваться взад-вперед сидя на туалете, подобно маятнику старинных часов.

Раджан объяснил: опорожнение кишечника ускорится, потому что по мере приближения туловища к бедрам лобково-копчиковая мышца, сжимающая нижнюю часть прямой кишки, расслабится. «Если вы хотите еще больше подчинить своей воле законы физики движения каловых масс, то, когда наклоняетесь вперед, привставайте на цыпочки», — посоветовал хирург. По его словам, это положение помогает приподнять колени выше бедер, что больше напоминает положение сидя на корточках, в котором опорожнять кишечник легче всего.

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Ранее Раджан рассказал об эффективном способе заснуть за несколько минут. Он заявил, что справиться с бессонницей поможет так называемый метод когнитивной перестановки.

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      Алиса Дмитриева
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