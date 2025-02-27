WhatsApp оштрафовали в России

Таганский суд Москвы оштрафовал популярный мессенджер WhatsApp. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.
Компанию WhatsApp LLC признали виновной в нарушении части 9 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Отмечается, что мессенджер нарушил российское законодательство в области персональных данных.
Суд назначил WhatsApp штраф в размере 17 миллионов рублей.
В феврале 2024 года мессенджер также получил штраф в полмиллиона рублей. Сообщалось, что компания получила взыскание за нарушение правил работы в России.
В июне 2023 года WhatsApp оштрафовали на три миллиона рублей. Причиной стал отказ удалять запрещенную на территории России информацию. Уточнялось, что эти сведения касались препарата «Лирика».