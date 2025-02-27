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11:02, 27 февраля 2025Интернет и СМИ

WhatsApp оштрафовали в России

Суд Москвы оштрафовал мессенджер WhatsApp на 17 миллионов рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы оштрафовал популярный мессенджер WhatsApp. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Компанию WhatsApp LLC признали виновной в нарушении части 9 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Отмечается, что мессенджер нарушил российское законодательство в области персональных данных.

Суд назначил WhatsApp штраф в размере 17 миллионов рублей.

В феврале 2024 года мессенджер также получил штраф в полмиллиона рублей. Сообщалось, что компания получила взыскание за нарушение правил работы в России.

В июне 2023 года WhatsApp оштрафовали на три миллиона рублей. Причиной стал отказ удалять запрещенную на территории России информацию. Уточнялось, что эти сведения касались препарата «Лирика».

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