Захарова назвала отвратительными и расистскими заявления главы Минобороны Франции

Захарова: Заявления главы Минобороны Франции отвратительны и граничат с расизмом

Заявления главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню о якобы существующей возможности использования Россией неких «славянских и чеченских сетей» для подготовки терактов на французской территории отвратительны и граничат с расизмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликован на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Стремление стигматизировать целые этнические группы, возлагая на них коллективную ответственность за несовершенные террористические преступления, разжигая таким образом межнациональную рознь в обществе, вызывает отвращение», — отметила Захарова.

По словам представителя российского МИД, подобная антироссийская риторика призвана «оправдывать все новые санкции». При этом Захарова указала, что слова Лекорню «выбиваются даже из этого ряда».